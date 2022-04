​Arriva nella Bat “Italia al Centro” di Toti e Quagliariello: Natale Monopoli segretario provinciale

Nasce “Italia al Centro” di Toti e Quagliariello nella Bat. Il biscegliese Natale Monopoli è il segretario provinciale .

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il senatore Gaetano Quagliariello, rispettivamente Presidente e Vice presidente nazionali di “Italia Al Centro”, hanno nominato congiuntamente il biscegliese Natale Monopoli segretario provinciale del partito “Italia Al Centro”. Natale Monopoli è stato più volte consigliere comunale di Bisceglie.

Il nuovo partito – si legge in una nota -, voluto fortemente Dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, si propone di raccordare le forze moderate in un forte polo di centro, che sappia coniugare cultura di governo con un forte senso di responsabilità per la formazione di una nuova classe dirigente radicata nelle comunità locali. Sulla Bat il neo costituito partito si propone di partecipare alle varie competizioni comunali previste nel 2022 e 2023 sul territorio provinciale, attraverso propri candidati e proprie liste e sostenendo candidati sindaci competenti e dotati nei necessari valori di onestà e capacità amministrativa.

A Bisceglie le idee di “Italia al Centro” sono già molto chiare – prosegue la nota - e vedono come unico riferimento di concreta costruzione di un serio, radicato e moderato progetto di governo cittadino il polo di partiti e liste che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Spina. Pertanto Italia al centro parteciperà al tavolo programmatico costituito dall’avv. Spina per l’ascolto e la costruzione di un programma amministrativo partecipato e condiviso con i cittadini. Nei prossimi giorni verranno nominati i coordinatori cittadini della Bat, con priorità chiaramente nei Comuni in cui si andrà a voto nel 2022 e nel 2023.