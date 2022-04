“Benvenuta e buon lavoro alla Dott.ssa Pierangela Nardella”

​Un pugliese su tre ha trascorso la Pasquetta fuori porta. Dopo la pandemia c'era voglia di evasione

Quasi il 35% pugliesi ha scelto di fare un picnic o una gita fuori porta nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città, nonostante il tempo non sia dei migliori. E’ quanto emerge dall'analisi di