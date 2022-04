"Con molto piacere oggi presentiamo la nuova direttrice sanitaria dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, a lei i nostri migliori auguri di buon lavoro. L'ospedale di Bisceglie ha egregiamente gestito i pazienti positivi al Covid sin dall'inizio della pandemia, ci auguriamo di poter riaprire anche ai pazienti no Covid in tempi molto brevi. E' in programma anche l'attivazione del nuovo Pronto Soccorso nonché i lavori strutturali in diversi reparti di degenza. Ci sarà molto lavoro da fare ma siamo certi che la dott.ssa Nardella con le sue competenze e la sua energia saprà gestire al meglio questo delicato momento di passaggio". Così Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt, ha presentato oggi Pierangela Nardella, neo nominata Direttrice Sanitaria del presidio di Bisceglie, ai direttori di unità operativa.

"Sono felice e orgogliosa - ha detto Pierangela Nardella - ringrazio la Direzione strategica per la fiducia nei miei confronti. Ci aspetta sicuramente un lavoro importante, ma so che posso contare su competenze riconosciute e grande capacità di lavoro di squadra, lo stesso che ha permesso a questo presidio di garantire la cura dei pazienti positivi al Covid fino a oggi. Lavoreremo insieme, metteremo insieme i pezzi di un puzzle il cui valore è nel risultato finale".

Sintesi curriculum vitae Nardella

Laureata e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e già Dirigente Medico presso l’U.O.C. di Direzione Medica del Presidio Andria-Canosa, la dott.ssa Pierangela Nardella dal 2020 è Dirigente Medico presso l’U.O.C. di Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Barletta.

Protagonista di numerosi seminari formativi rivolti sia agli studenti del Corso di Organizzazione e Programmazione Sanitaria della Facoltà di Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari che agli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Nardella ha conseguito quattro Master di II livello in “Direzione e management delle Aziende sanitarie - Strumenti di Controllo, Responsabilità professionali e Analisi del Rischio (MADIMAS)”, “Patient Satefy Management: la gestione della sicurezza e della protezione dei pazienti nei percorsi sanitari ed assistenziali (MAPAS)”, “Costi Standard e Lean organization in Sanità (MACLOS)” ed in “Dietetica e Nutrizione”.

Autrice di diverse pubblicazioni scientifiche, la dott.ssa Nardella ha partecipato attivamente al Progetto PRIN relativamente ad “Un modello integrato di valutazione e gestione del rischio di Infezione Tubercolare e di Tubercolosi in fase attiva in popolazioni socialmente disagiate nella città di Roma”.

Attraverso una rilevante esperienza nel campo medico-sanitario e nella ricerca scientifica, Nardella ha maturato una spiccata capacità gestionale-organizzativa volta a promuovere strategie finalizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati attesi nei tempi previsti, grazie anche all’analisi della letteratura e dei dati riguardanti l’igiene ospedaliera e l’organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali.