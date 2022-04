Primo congresso biscegliese di “Azione”, il movimento che fa riferimento all'ex ministro Carlo Calenda. Al terrmine dei lavori è stato eletto segretario cittadino Francesco Nacci.

Alla presenza del segretario regionale Titti Cinone, del segretario provinciale Nicola Colangelo e degli altri dirigenti regionali e provinciali del partito si è tenuto, a Casale San Nicola, il primo congresso cittadino di “Azione”. In apertura dei lavori, ha portato il suo saluto, a titolo amichevole e personale, il presidente dell’Associazione Pugliesi di Lombardia il biscegliese “doc” Pino Selvaggi.

Sono intervenuti i segretari e coordinatori di alcuni dei partiti e dei movimenti civici che sostengono la candidatura a sindaco di Francesco Spina, che hanno salutato con entusiasmo il momento partecipativo congressuale e aperto ai giovani del partito di Carlo Calenda e lo spirito di leale collaborazione di tutti i soggetti della coalizione nella costruzione del programma amministrativo che presenterà la coalizione.

Sono intervenuti il principale riferimento politico-istituzionale della coalizione biscegliese, il consigliere regionale Francesco La Notte (Popolari per Emiliano), Loredana Acquaviva (Udc), Francesco Mansueto (Noi al Centro) Alessandra Graziani (Senso Civico), Ciro Di Maio (Sud al Centro), Giovanni Caprioli (Adriade), Dario Galantino (Bisceglie Sportiva), Flavio de Feudis (DifendiAmo Bisceglie), Vittoria Sasso (già assessore comunale), Anna Celestino (già Consigliera Comunale), Vito Boccia (coordinatore del comitato per il programma amministrativo), la consigliera comunale Angela Di Gregorio.

Titti Cinone ha salutato l’entusiasmo civico e la larga partecipazione di giovani registrata a Bisceglie e Nicola Colangelo ha voluto rimarcare «la necessità di coniugare l’esperienza di molti presenti con l’entusiasmo dei tanti giovani che stanno aderendo al progetto di Azione, sottolineando come “Azione” e Carlo Calenda abbiano voluto dare grande spazio proprio al coinvolgimento nelle posizioni apicali del partito delle donne e dei giovani, portando come esempio l’elezione della segretaria regionale Cinone e del segrerario cittadino biscegliese ventitreenne Francesco Nacci».

Infine, Nicola Colangelo ha rimarcato come «il sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Spina sia stata condivisa con i vertici del partito di Azione».

Francesco Spina, nel ringraziare Azione e tutte le liste per il sostegno al progetto politico amministrativo che lo vede candidato a sindaco, ha precisato che «partire fin d’ora nella costruzione di un programma consentirà alla larga coalizione, essenzialmente civica, non solo di poter evitare gli inciuci di apparentamenti sotterranei dovuti ad un eventuale turno di ballottaggio, ma ad essere pronta con un programma serio e concreto al rilancio sociale ed economico della città, affossata in questi ultimi anni dai disastri della Svolta di Angarano e Silvestris».

Dopo la lettura della unica mozione congressuale presentata dal neo Segretario Cittadino Francesco Nacci, il presidente del congresso, il generale Vincenzo Smurro, ha letto gli eletti nel direttivo e ha proclamato eletto Francesco Nacci con i componenti della lista a sostegno della sua mozione congressuale. Ha chiuso i lavori congressuali il segretario provinciale Nicola Colangelo