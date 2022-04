IV edizione del Forum Riada: ad aprire i lavori saranno Michele Emiliano e Sergio Fontana

​I Lions Bisceglie piegano Taranto al termine di un match entusiasmante

Quando il canestro dalla lunga distanza realizzato da Edoardo Fontana (ottima prestazione) ha fissato il punteggio sul +21 per i Lions Bisceglie al 23’, non pochi avrebbero immaginato un epilogo privo di sussulti per la sfida contro Taranto. E invece i rossoblù, degni