Sport biscegliese è in lutto: addio a Franco Di Corrado, uno degli artefici della promozione in C

Lutto in casa As Bisceglie 1913, la società nerazzurra piange la morte di Franco Di Corrado, difensore storico della formazione con la stella sul petto, degli anni ’50, allora presieduta dall'indimenticato Marino Monterisi.

Di Corrado, fu uno degli artefici della promozione del Bisceglie in C (annata 1959/1960) assieme ai vari Biscaro, Spina, Ferro, Danelon e allenata da mister Michele D'Addato. Tutta la redazione di BisceglieLive esprime il più sentito cordoglio ai suoi familiari. Tanti i ricordi e i messaggi sui social.

"Addio al “Maestro” Franco Di Corrado Tutta la Bisceglie sportiva ha gli occhi lucidi stamattina. Da poche ore ha completato il suo cammino terreno Franco Di Corrado, “il Maestro”, ribattezzato così dalle tante generazioni di calciatori che hanno avuto la fortuna di ricevere i suoi insegnamenti di Tecnico e Uomo. Da sempre e per sempre, bandiera nerazzurro stellata! ". Si legge sul profilo ufficiale dell’ A.S. Bisceglie Calcio 1913 su facebook.

Biagio Lorusso “Il cuore di FRANCO DI CORRADO ha cessato di battere. Biagio Lorusso con la famiglia ricorda l'uomo generoso, l'atleta forte e instancabile, l'allenatore di molti giovani, il marito, il padre e il nonno affettuoso, il maresciallo dei vigili urbani ligio al dovere”.

Cortellino Giuseppe “Un maestro di vita dentro e fuori dal campo. Ciao Mister r.i.p”.

Angelo Monopoli “Grande maestro, sei stato per me e per tutti un esempio da seguire una via da percorrere..tvb rip in pace”

I funerali si terranno mercoledì 20 aprile nella parrocchia di San Pietro a partire dalle ore 10.00