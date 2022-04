Dopo il suggestivo rito dell'Incontro svoltosi nella mattinata del Venerdì Santo, nel pomeriggio di ieri si è svolta la tradizionale Processione dei Misteri.

Alle 15.30, è stata celebrata da don Giuseppe la Passione di Cristo con la Messa officiata all’interno della Cattedrale. Dopo la celebrazione, alle 17.30, i nove simulacri,( portati a spalla dai membri delle Confraternite, che indossano particolari abiti di origine medioevale, di colori diversi in base alla appartenenza della parrocchia dalle rispettive chiese di appartenenza) raffiguranti i momenti della passione di Cristo e provenienti dalle chiese dove le statue sono venerate accompagnati dalle confraternite, e dai fedeli col sottofondo di note funebri musicate dalla banda di Bisceglie, diretta dal maestro Benedetto Grillo, con un ordine preciso che riprende la passione di Cristo: Gesù nell’Orto (sant’Adoeno), san Pietro con il gallo (san Matteo e Nicolò), Gesù alla colonna (sant’Agostino), Ecce homo (Misericordia), la Veronica (san Matteo e Nicolò), la Desolata (san Domenico), il Calvario (sant’Adoeno), la Pietà (Santissimo) e Cristo morto nella culla “n da la catène” (san Matteo), si sono ritrovate in piazza Regina Margherita e da lì sono sfilate per le vie del centro cittadino.

Partendo dalla Cattedrale, il corteo ha percorso nell’ordine: via Perotti, via Frisari, via Tupputi, Piazza Castello, via Dante, via Camere del Capitolo, strada Presepe, vico III Presepe, piazza Dalla Chiesa per arrivare alla parrocchia della Misericordia Nuova; di lì la processione ha ripreso su via dell’Urbanistica, via Imbriani, via Pendio Misericordia, Corso Umberto, piazza del pesce, piazza Margherita, via Marconi e piazza Vittorio Emanuele. All’altezza del Calvario è avvenuto il momento della massima tensione lirica, l’inchino delle statue ai piedi del Calvario, per la lettura della via Crucis: rivolti all’altare, i nove simulacri provenienti da chiese diverse hanno assistito alla “narrazione estrema”, letta dai parroci e coristi. Al ritorno la Via Crucis è passata da largo M. Cosmai, parrocchia di Passavia, via Aldo Moro, via Montecucco, via XXIV Maggio, via Imbriani, piazza Margherita, via Cardinale Dell’Olio e infine piazza Duomo.

La via Crucis delle statue della Passione rappresenta il rito più poetico e corale dell’intero anno liturgico. Bisceglie nella Settimana Santa, offre queste due manifestazioni religiose che hanno luogo entrambe il Venerdì Santo, lasciando il Sabato Santo al silenzio e alla meditazione sul grande mistero della Passione di Nostro Signore, proprio come è scritto nelle Sacre Scritture.

Nelle immagini a cura di Pinuccio Rana, i momenti più intensi della processione dei Misteri 2022.