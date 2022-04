Un abbraccio intenso, struggente, Divino. Un abbraccio atteso due anni. Due anni drammatici, segnati dalla pandemia, dal dolore, dalla paura. E non poteva esserci modo migliore per metterli alle spalle: pregando davanti a quella Madre che ritrova per un istante il suo Figlio prediletto sul cammino che porta al Calvario.

In migliaia questa mattina si sono ritrovati in un silenzio quasi irreale in piazza Vittorio Emanuele a Bisceglie davanti al Calvario per il dolcissimo bacio dell'Addolorata al Cristo sofferente che sostiene la Croce di una umanità sconvolta oggi dagli orrori della guerra, come ieri dal virus assasino. Anche i rumori di sottofondo della città tacciono in segno di rispetto.

Ecco una carrellata di fotografie che segnano un momento meraviglioso per un popolo che si ritrova attorno alla sua Fede.