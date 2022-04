Rifiuti, a Pasquetta e il 25 aprile apertura straordinaria serale dei due Ccr

Green Link, Pianeta Ambiente e Amministrazione comunale di Bisceglie ancora una volta in prima linea per cercare di mantenere l’ambiente pulito, limitando al massimo la deprecabile abitudine di alcuni incivili di abbandonare rifiuti sia in città che nelle strade rurali circostanti. Una pratica che, soprattutto in occasione di giornate particolari come la Pasquetta o la festa del 25 Aprile, diventano intollerabili.

Proprio per questa ragione Green Link e Pianeta Ambiente, d’intesa con l’Amministrazione comunale, hanno deciso di fare l’ennesimo sforzo per contenere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dare a tutti i cittadini la possibilità di conferire i residui delle gite fuori-porta presso i due Centri Comunali di Raccolta che apriranno appositamente in via del tutto straordinaria la sera di entrambe le giornate festive.

In particolare in occasione della Pasquetta (18 aprile 2022) e del 25 Aprile, sia il Ccr di via Padre Kolbe che quello di Carrara Salsello, apriranno dalle 19.30 alle 21.30.

Ci si augura che questo andare incontro alle esigenze dei cittadini possa contribuire a limitare il fenomeno che negli scorsi anni ha rappresentato un vero e proprio scempio ambientale del territorio.