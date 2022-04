​Bisceglie premia i suoi figli eccellenti. Ecco tutti i nomi

Il comune di Bisceglie si è dotato di un regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e delle civiche benemerenze approvandolo con delibera di consiglio comunale nr.155 il 25 novembre 2021. All’art. 4 specifica che il comune di Bisceglie conferisce la Civica Benemerenza premiando le persone, gli enti o le associazioni e gli organismi che nell’ambito cittadino si siano particolarmente distinte nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, dell’assistenza, delle iniziative filantropiche, della collaborazione all’attività della pubblica amministrazione o che si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome di valori di umanità e solidarietà, ovvero abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità di Bisceglie sia rendendo più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni. La Civica benemerenza può essere concessa anche alla memoria.

In virtù di questo regolamento, la giunta comunale nei giorni scorsi ha insignito della civica benemerenza del Comune di Bisceglie, l'ecclesiastico Mons. Mauro Cozzoli, l'ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Pasquale Preziosa, lo studioso Luigi Palmiotti, la campionessa di nuoto Elena Di Liddo e l'imprenditore Mimì Pedone. Alla memoria ha insignito della civica benemerenza il coreografo ballerino Antonio Caggianelli, padre Leonardo Di Pinto e l’imprenditore edile Vincenzo Rossi.

Una cerimonia a Palazzo San Domenico (la cui data non è stata ancora fissata) sarà l'occasione per la consegna delle pergamene, da parte del Sindaco Angelantonio Angarano, agli insigniti ed ai familiari di coloro per i quali sarà conferita la benemerenza alla memoria.