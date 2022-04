Pasquale D’Addato eletto presidente nazionale delle Soms d’Italia

Il Comm. Pasquale D’Addato, attualmente Presidente del Sodalizio di Mutuo Soccorso di Bisceglie "Roma Intangibile”, in assemblea nazionale delle S.O.M.S. italiane, sabato 9 aprile 2022 è stato eletto quale Presidente nazionale A.I.S.M.S. (Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso), dopo aver ricoperto l’incarico di Vicepresidente nello scorso mandato. L’elezione è avvenuta con il supporto di tante Regioni che hanno espresso favorevolmente il voto sulla candidatura di Pasquale D’Addato.

La visione che mette al centro la mutualità, le donne e i giovani, già realizzata sul territorio biscegliese, sarà rapportata all’azione operativa delle Società di Mutuo Soccorso italiane, attraverso processi di sensibilizzazione culturale, collaborazione sinergica con la Pubblica Amministrazione, apertura alle altre realtà associative, solidarietà e amicizia. Le S.O.M.S. d’Italia diverranno, quindi, polo aggregante per la crescita sociale, generatore di ascolto, in grado di pensare in grande, a partire dalla concretizzazione dei progetti già intrapresi, nella direzione di una proficua collaborazione con il Ministero di pertinenza e con il Terzo Settore.

Il Presidente D’Addato ha tenuto a ringraziare il Consiglio uscente, garantendo piena disponibilità e sicuro impegno al raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ottica di questo nuovo prestigioso incarico.