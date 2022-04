​Stop allo spaccio, intensificati i controlli a Bisceglie e Trani. Le Polizie Locali in trincea

«Stamattina con il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro abbiamo sottoscritto una convenzione con la quale diamo attuazione ad un progetto finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti».

Ad annunciarlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«In prima linea – ha commentato lo stesso Angarano - saranno le Polizie Locali di Bisceglie e Trani, impegnate in servizi straordinari sul fronte sicurezza ed ordine pubblico, in particolare nelle ore serali/notturne, nelle zone sensibili del territorio.

I servizi, che si andranno a svolgere nei periodi festivi e nel corso della stagione estiva, quando aumenta la popolazione per la presenza di turisti e villeggianti, comprenderanno anche lo svolgimento di ulteriori verifiche su strada, quali quella del tasso alcolemico e dell’assunzione di sostanze psicotrope alla guida dei veicoli.

Continua dunque la sinergia tra Comune, Prefettura di Barletta Andria Trani, Forze dell’ordine e Commissione sicurezza. Ancora una volta, come avvenuto con tanti altri provvedimenti e protocolli, portiamo a casa risultati concreti per aumentare la sicurezza in Città con più controlli e attività di prevenzione. Sarà un’estate bellissima e siamo al lavoro per viverla in sicurezza».