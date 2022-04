Gran bazar della droga a Bisceglie, un 21enne in manette

In manette un 21enne biscegliese, già noto alle forze dell’ordine per lo stesso tipo di reato.

I militari della Tenenza Carabinieri di Bisceglie, martedì scorso, nell’ambito di rapida attività di polizia giudiziaria hanno sottoposto a controllo il giovane, trovandolo in possesso di diverse dosi di hashish, marijuana e cocaina oltre a denaro contante, credibilmente provento di spaccio al minuto sulla piazza biscegliese.

Avendo contezza che il giovane detenesse ulteriore sostanza stupefacente in casa della fidanzata, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione nell’appartamento ubicato in Bisceglie, rinvenendo oltre 200 grammi di hashish, 170 grammi di marijuana e oltre 50 grammi di cocaina, perlopiù sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, nonché materiale vario per il confezionamento della droga.

Accompagnato in caserma, il ragazzo è stato dichiarato in stato di arresto e condotto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani, presso la locale Casa Circondariale, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arrestato dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.