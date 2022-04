​“Sotto le stelle del Giglio”​, il Comando delle Capitanerie di Porto si ritrova al Politeama Italia

«Ancora un grande appuntamento nella programmazione del Politeama Italia di Bisceglie. Dopo il Festival cinematografico SIFF tenutosi ad inizio stagione, a settembre scorso, dopo i grandi eventi musicali come i Dialoghi in Jazz, dopo le attività teatrali, di concerto con il Comune di Bisceglie ed il Teatro pubblico Pugliese, questa mattina un importante appuntamento con la Marina Militare italiana.

Mercoledì 6 aprile, con inizio alle 11,00, il Politeama congiuntamente alla libreria Abbraccio alla Vita, ospita la presentazione del libro di Salvatore De Mola “Sotto le stelle del Giglio”; la manifestazione organizzata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto rientra nella “Giornata nazionale del mare e della cultura marinara”, promossa di concerto tra la Guardia Costiera e l’Uffico Scolastico Regionale della Regione Puglia e gode del patrocinio del Comune di Bisceglie.

Sarà presente il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone, il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica Contrammiraglio Vincenzo Leone, il Direttore Scolastico Regionale Giuseppe Silipo, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

Salvatore De Mola è uno scenografo, ben noto a livello nazionale per aver firmato la sceneggiatura degli episodi per la Tv del Commissario Montalbano e Imma tatarani e di film tra cui l’ultimo in ordine di tempo “NOTTI IN BIANCO, BACI A COLAZIONE”.

A Bisceglie ha tenuto una masterclass, nell’ambito delle attività promosse da Politeama Italia, nel mese di novembre, cui hanno partecipato alcuni studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Bisceglie e del Itp “Cosmai” sede di Trani e Bisceglie - sez audiovisivo.

L’evento sarà impreziosito con l’esecuzione dell’Inno Nazionale a cura dell’orchestra composta dagli studenti dell’Istituto scolastico “R. Monterisi” di Bisceglie.