Questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, a Bisceglie, è stata presentata la Final Eight PuroBioCup di Coppa Italia di Serie A, in programma al Paladolmen dal 7 al 10 Aprile, insieme alla Final Eight di Coppa Italia Under 19 femminile.

La prestigiosa manifestazione, organizzata dalla Divisione nazionale di Calcio a 5 con il patrocinio del Comune di Bisceglie, radunerà il gotha del futsal in rosa. Sedici formazioni, provenienti da tutta Italia, si contenderanno i due ambiti trofei in una full immersion che si preannuncia densa di emozioni e divertimento. In virtù della partnership con l’associazione Susan G. Komen Italia, le giocatrici che disputeranno la finale di domenica 10 Aprile, in diretta su Sky Sport, scenderanno in campo indossando le t-shirt della Race for the Cure per informare e sensibilizzare alla prevenzione dei tumori al seno.

“Siamo entusiasti di ospitare una rassegna così autorevole che darà lustro alla nostra Città in ambito nazionale”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Ci tengo a ringraziare la Divisione Calcio a 5 e il Presidente Bergamini. Insieme, da diversi mesi, con la collaborazione di Nicolò Abbattista, presidente del Bisceglie Femminile, abbiamo lavorato con passione affinché la candidatura di Bisceglie prendesse corpo e avesse esito favorevole. Ospiteremo centinaia di atlete, le stelle del futsal femminile italiano, dirigenti, addetti ai lavori, giornalisti e sicuramente tanto pubblico, con ricadute positive sulla nostra economia. Sarà una preziosa opportunità per far conoscere e apprezzare la bellezza di Bisceglie. Lo spettacolo in campo, all’insegna della sana competizione sportiva e del fair play, si unirà alla lotta contro il tumore al seno grazie all’associazione Susan G. Komen. Ciò conferisce un senso e un valore ancora più profondo alla manifestazione, che affida allo sport la diffusione di importanti messaggi su salute e solidarietà”.

“La prestigiosa manifestazione si inserisce perfettamente in un contesto sportivo che vede la nostra città brillare particolarmente in ambito femminile, annoverando due formazioni che militano in Serie A, il Bisceglie Femminile nel calcio a cinque e il Bees Rugby Bisceglie nella palla ovale, oltre a tante formazioni di altre discipline sportive che si distinguono a buoni livelli con lo stesso entusiasmo e la medesima passione, tra cui una formazione di volley in serie B2 e due in serie C”, ha dichiarato Maria Lorusso, Assessore allo sport della Città di Bisceglie. “L’evento si sposa magistralmente, dunque, con promozione del calcio a cinque e dello sport femminile in generale, cassa di risonanza di importanti valori sociali”.

“Porto i saluti del Presidente Bergamini e di tutto il Consiglio Direttivo della Divisione di Calcio a 5 che mi onoro di rappresentare”, ha dichiarato Antonio Scocca, Vicepresidente della Divisione Calcio a 5. “Ci appresentiamo a vivere quattro giorni entusiasmanti, in una città che si è dimostrata, grazie al lavoro delle istituzioni rappresentate dal Sindaco Angelantonio Angarano e dall’Assessore allo sport della Città di Bisceglie, Maria Lorusso., ricettiva e accogliente nei nostri confronti e dei team della Serie A e dell'Under 19 femminile. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti quanti, certo che quello che andremo a vedere sarà uno spettacolo straordinario, come solo il futsal femminile italiano saprà regalare. Ci tengo a ringraziare PuroBio Cosmetics, Main Sponsor dell'evento per averci supportato in tutto, e menzionare l'associazione Susan G. Komen, organizzatrice della ‘Race for The Cure’, tramite la quale verrà effettuata una campagna di sensibilizzazione sul tema della lotta al tumore al seno. La copertura media dell'evento sarà massima, attraverso le dirette di Futsal TV, alla finale trasmessa su Sky Sport, passando per i media partner della Divisione come i quotidiani Corriere dello Sport e Tuttosport che seguiranno l'evento giorno per giorno. Sarà un grande evento, puro divertimento”.

"Sport e prevenzione è il nostro binomio del cuore e siamo molto felici di essere in campo con i nostri colori anche in occasione della Coppa Italia di futsal femminile”, ha sostenuto Linda Catucci, Presidente Comitato Regionale Susan G. Komen-Puglia. “Ringrazio la Divisione Calcio a 5 e il suo presidente Luca Bergamini che ha voluto aderire alla nostra iniziativa di prevenzione e di lotta al tumore al seno non solo con una donazione, ma promuovendo concretamente la Race for The cure. Sarà una grande emozione per noi vedere le atlete di futsal femminile scendere in campo con la nostra maglia: la prevenzione ha bisogno di gesti concreti, di partecipazione, di condivisione e di contaminazione. La Race for the Cure in programma il 13, il 14 e il 15 maggio a Bari deve essere una festa collettiva, una occasione per celebrare la solidarietà e dare nuovo impulso alla prevenzione per tutti".

“Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questa manifestazione”, ha dichiarato Michele D'Onghia, founder di PuroBio Cosmetics. “Legare il nome della nostra azienda al mondo sportivo al femminile e a iniziative sociali, come quella della Susan G Komen, è davvero un valore aggiunto. Da sempre, infatti, aderiamo anche a campagne per il sociale e crediamo non esista veicolo migliore dello sport per trasmettere messaggi importanti. Ci tengo a dire grazie alla Divisione Calcio a 5 con cui sin dall'inizio c'è stata grande collaborazione e unione d'intenti, così come all'amministrazione comunale di Bisceglie che ha reso realizzabile tutto quello che è era stato immaginato nei mesi scorsi. A nome di tutta la PuroBio Cosmetics faccio un grande in bocca al lupo alle atlete che scenderanno in campo, con la certezza che questa Final Eight PuroBio Cup sarà un grande successo”.

“Bisceglie è una piazza storica del calcio a 5, ricca di tradizione in questa disciplina”, ha rimarcato Nicolò Abbattista, presidente del Bisceglie Femminile. “Per questo, in sinergia con il Comune di Bisceglie e il Sindaco Angarano, ci siamo fatti portatori della candidatura di Bisceglie che ha trovato il riscontro positivo della Divisione Calcio a 5. Questo ci gratifica enormemente del tanto lavoro svolto e ci riempie d’orgoglio, l’evento rimarrà nella storia della nostra Città, ancora una volta punto di riferimento del futsal italiano”.

Ormai, dunque, è tutto pronto. Il Paladolmen sarà vestito a festa anche grazie all’allestimento di un villaggio all’ingresso della struttura sportiva curato da Vision Management, che già ha curato eventi di lancio della manifestazione.

PROGRAMMA Final Eight PuroBioCup di Coppa Italia di Serie A femminile

·GIOVEDÌ 07 APRILE 2022 - Quarti di Finale:

A. FEMMINILE PESCARA FUTSAL – REAL STATTE ore 11.00

B. BITONTO CALCIO A 5 – TIKITAKA PLANET ore 14.00

C. GRANZETTE – LAZIO C5 GLOBAL ore 17.00

D. CITTÀ DI FALCONARA – BISCEGLIE FEMMINILE ore 20.00

·SABATO 9 APRILE 2022 - Semifinali

E. VINCENTE A – VINCENTE B ore 18.00

F. VINCENTE C – VINCENTE D ore 21.00

·DOMENICA 10 APRILE 2022 - Finale

G. VINCENTE E – VINCENTE F ore 20.15 in diretta tv Sky Sport.

PROGRAMMA Final Eight Coppa Italia Under 19

·VENERDÌ 08 APRILE 2022 - Quarti di Finale

1. FB5 TEAM ROME A R.L. – FUTSAL PERUGIA ore 11.00

2. KICK OFF C5 FEMMINILE – SANTU PREDU ore 14.00

3. TOP FIVE S.R.L. – DUEVILLE CALCIO A.S.D. ore 17.00

4. CITTÀ DI FALCONARA – ACCADEMIA CALCIO BERGAMO ore 20.00

·SABATO 9 APRILE 2022 - Semifinali

5. VINCENTE 1 – VINCENTE 2 ore 11.00

6. VINCENTE 3 – VINCENTE 4 ore 14.00

·DOMENICA 10 APRILE 2022 Finale

7. VINCENTE 5 – VINCENTE 6 ore 14.00