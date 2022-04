Il mezzo si ferma in avaria, l'uomo scende e viene travolto: muore un 43enne di Bisceglie

E' un biscegliese di 43 anni, la vittima di un terribile incidente stradale avvenuto sabato notte intorno alle 22 sulla Statale 16 nei pressi di Cerignola. L'uomo rientrava da una trasferta di lavoro quando è stato costretto ad accostare il mezzo sul quale viaggiava a bordo strada.

Appena uscito dal suo automezzo è passato u'altra vettura che l'ha ha travolto in pieno. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo alcune indiscrezioni l'uomo si era fermato per un'avaria della quale aveva prontamente informato l'azienda per la quale lavorava. E aveva anche telefonato alla moglie informandola che avrebbe fatto più tardi spiegandole l'accaduto. Poi la triste notizia. Notizia ha destato subito viva commozione a Bisceglie dove l'uomo era conosciuto per la sua attività di autista per conto di un'azienda di ortofrutta. Decine di commenti di cordoglio sulla sua pagina social. Lascia una moglie e due figlioletti. Anche la redazione di BisceglieLive.it si stringe attorno alla famiglia colpita da questa immane tragedia. Al momento non è possibile diffondere le sue generalità in quanto alcuni suoi familiari non sono stati ancora informati dell'accaduto.