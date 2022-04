Il Panzerotto biscegliese conquista anche Bratislava

Odori, colori e soprattutto sapori di Bisceglie nel cuore della Repubblica Slovacca. E’ diventato in pochi mesi un punto di riferimento dell’Italian style a Bratislava centro economico, politico, scientifico e culturale della Slovacchia, paese in costante crescita economica all’interno dell’Unione Europea. Si tratta di “Panzerotto Style”, una vera e propria finestra sulla biscegliesità nella capitale del Paese dell’Est europeo: i panzerotti tipici, focacce, olio e caffè, tutto parla di Bisceglie. Sapori inconfondibili che hanno stregato i consumatori già abituati alle bontà italiane presenti nel Paese e che ora si sono letteralmente innamorati di questi prodotti della tradizione pugliese.

Entrare in questa “panzerotteria” è come attraversare mezza Europa e trovarsi catapultati nel cuore di Bisceglie, sul suo lungomare, tra i vicoli del suo centro storico. Finestre, lampioni, collane di peperoni appese alle pareti, tutto rimanda alla tradizione pugliese. Il profumo dei panzerotti fritti e delle focaccie appena sfornate stimolano anche i palati più raffinati. Le ricette, infatti, sono quelle tramandate da madre in figlia per secoli e che ora sfidano il mondo conquistando ovunque nuovi adepti. Panzerotti tipici, focacce, caffè ma anche parmigiane, affettati e l’immancabile bruschetta con olio rigorosamente “Made in Italy”.

Il resto lo fa il calore e la simpatia tipica dell’accoglienza pugliese e del suo padrone di casa Enzo, capace di far sentire a casa chiunque. E sono sempre di più gli slovacchi che aprono le porte di “Panzerotto Style” sentendosi rispondere: “Benvenuti in Italia”. Il panzerotto e la focaccia farcita pian piano stanno conquistando le pause-pranzo di centinaia di impiegati negli uffici del centro di Bratislava, trasformato in una sorta di “Palazzuolo” oltre confine.

Il “Panzerotto Style”, è un progetto pilota di piano ambizioso che punta alla nascita di una serie di aperture nelle principali capitali europee grazie alla gestione di una azienda ben radicata nel territorio slovacco che vanta la presenza di affermati professionisti in vari settori. L’azienda che ha lanciato questo nuovo marchio è la En.Tre.Gi. composta dagli imprenditori Vincenzo Savino, Vincenzo Barletta, Enrico Savino e Giuseppe Povino.

Assaggiare un panzerotto biscegliese ora a Bratislava si può. Anzi, si deve.