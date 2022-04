​Settimana Santa, le celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo D'Ascenzo

La Settimana Santa è quella che precede la Pasqua, la più importante solennità cristiana. Detta anche “grande settimana”, inizia con la Domenica delle Palme per esaurirsi nel Triduo Pasquale

Per questo la Pasqua non è semplicemente una festa tra le altre: è la « festa delle feste », la « solennità delle solennità », come l'Eucaristia è il sacramento dei sacramenti (il grande sacramento). Sant'Atanasio la chiama « la grande domenica », 112 come la Settimana santa in Oriente è chiamata « la grande Settimana ». Il mistero della risurrezione, nel quale Cristo ha annientato la morte, permea della sua potente energia il nostro vecchio tempo, fino a quando tutto gli sia sottomesso. (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1169)

SETTIMANA SANTA. LE CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DALL’ARCIVESCOVO MONS. LEONARDO D’ASCENZO

10 APRILE 2022, DOMENICA DELLE PALME “PASSIONE DEL SIGNORE”

ore 11:00, Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme (Benedizione delle Palme) Atrio Episcopio, Trani

ore 11:30 Santa Messa Cripta della Cattedrale, Trani

14 APRILE 2022, GIOVEDI SANTO

ore 10:00, Santa Messa Crismale Chiesa, S. Giuseppe Opera Don Uva – Bisceglie

TRIDUO PASQUALE

ore 18:00, Santa Messa della Cena del Signore, Comunità Oasi 2 – Trani

15 APRILE 2022, VENERDI SANTO PASSIONE DEL SIGNORE”

In mattinata, Processione dell’Addolorata, Trani

In mattinata, Processione dell’“Incontro”, Bisceglie

ore 13:30, Processione eucaristico-penitenziale, Concattedrale – Barletta

ore 16:30, Celebrazione della Passione del Signore, Chiesa S. Giuseppe Opera Don Uva – Bisceglie

ore 20:00, Processione del Santo Legno della Croce, Basilica Santo Sepolcro – Barletta

16 APRILE 2022, SABATO SANTO

ore 22:00 Veglia Pasquale nella Notte Santa, Cripta della Cattedrale – Trani

TEMPO DI PASQUA

17 APRILE 2022, DOMENICA DI PASQUA “RISURREZIONE DEL SIGNORE”

ore 9:00, Santa Messa del Giorno, Carcere maschile – Trani

ore 11:30, Santa Messa del Giorno, Concattedrale Barletta

18 APRILE 2022, LUNEDI TRA L’OTTAVA DI PASQUA

ore 9:30, Santa Messa Carcere femminile – Trani

21 APRILE 2022, GIOVEDI TRA L’OTTAVA DI PASUQA

ore 10:30, Santa Messa Oasi di Nazareth RSSA – Corato

24 APRILE 2022, II DOMENICA DI PASQUA O DELLA “DIVINA MISERICORDIA”