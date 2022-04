A partire da venerdì 1 aprile le esenzioni del ticket per reddito saranno rinnovate automaticamente per gli aventi diritto.

Per verificare se la propria esenzione è stata rinnovata automaticamente o per autocertificare la propria esenzione è possibile utilizzare i servizi on line della Regione Puglia ai quali si accede con Spid o con CNS-TS al seguente link:

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esenzionereddito

Il servizio di autocertificazione esenzioni per reddito consente di autocertificare on-line la propria condizione per esercitare il diritto all'esenzione ticket per motivi di reddito per le prestazioni specialistiche e per i farmaci, consentendo di procedere autonomamente e senza doversi recare presso uno sportello ASL.

Il servizio è utile per gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione, ma non sono presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente ai medici di base dal Sistema “Tessera Sanitaria” ai sensi del D.M. 11/12/2009.

E' inoltre possibile:

·gestire on-line le autocertificazioni rese, consentendone la chiusura qualora si verifichi la perdita del diritto ovvero si accerti l’insussistenza dello stesso;

·visualizzare le condizioni di esenzione per reddito a proprio carico.

Il servizio, offerto dal Sistema TS, è accessibile con credenziali SPID (clicca qui per informazioni sulla procedura da seguire) o con TS-CNS attiva, il cui titolare sia in possesso dei codici PIN e PUK rilasciati dagli sportelli abilitati della propria ASL.

Per poter utilizzare la TS-CNS è inoltre necessario disporre di un lettore di smart card correttamente installato sul proprio computer. Per ulteriori informazioni su come attivare ed usare la TS-CNS clicca qui.

Per accedere al servizio è necessario effettuare in via preliminare la "registrazione" della tessera al Sistema TS. Per ulteriori informazioni consulta la Guida all'Accesso con TS-CNS.

Per informazioni sulla gestione online delle autocertificazioni da reddito consulta il "Manuale d'uso".

In alternativa al servizio online, sarà possibile presentarsi agli sportelli Anagrafe assistiti dei Distretti Socio-Sanitari della Asl Bt.

L’esenzione per reddito riguarda i seguenti codici:

E01: esenzione per visite ed esami specialistici. Ne hanno diritto le cittadine e i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E02: esenzione per visite ed esami specialistici. Ne hanno diritto le persone disoccupate e i familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E03: esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;

E04: esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E94: esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;

E95: esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

E96: esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico.