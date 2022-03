Dal 1° aprile sarà ripristinata l’operatività del varco ZTL in piazza Castello

Dal 1° aprile sarà ripristinata l’operatività del varco sorvegliato della ZTL in piazza Castello dopo un periodo di sospensione (dal 20.01.2022 al 31.03.2022) richiesto dalle associazioni di commercianti. Il varco tornerà ad essere attivo, al pari di quello in piazza Margherita, tutti i giorni (sia feriali che festivi) dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 6 del giorno successivo. Restano invariati gli orari del varco in via Trento, attivo tutti i giorni (sia feriali che festivi) dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo. Sono confermate tutte le precedenti prescrizioni previste per il rilascio dei pass che autorizzano l’accesso alla ZTL del Centro Storico.