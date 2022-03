​Giornata della consapevolezza dell'autismo​, tutti in piazza Regina Margherita

L'associazione biscegliese Con.te.sto ha promosso e organizzato un evento in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, in programma sabato 2 aprile a partire dalle 18:30 in piazza Regina Margherita.

Nel corso dell'iniziativa è previsto un flash mob sulle note della musica originale "unici e a colori" composta per l'occasione dall'artista Lillo Strillo. Unici e a colori è ormai da anni il motto dell'associazione, a sottolineare l'unicità e la bellezza di ogni singola persona autistica. Ad animare la serata anche l'intervento del gruppo "SuperEroi" del Centro studi Nundina Aps di Gravina in Puglia.

L'idea è stata realizzata col patrocinio del Comune di Bisceglie ma riunisce in piazza la collaborazione di diverse realtà cittadine e non a sottolineare la sensibilità delle stesse. Saranno infatti presenti Decathlon Molfetta,Pro Loco, Asd Io Corro, Bisceglie Unita, BAC, Scuola di ciclismo Ludobike, Pool Cavallaro, associazione Tandem aps, l'Ora blu, Controcorrente Sos, Associazione Borgo Antico, Urca e Binario zero.

Alla giornata del 2 aprile seguiranno una serie di iniziative per tutto il mese dedicato alla consapevolezza. Primo appuntamento il 6/7 aprile a palazzo Tupputi per un corso dedicato alle tecniche comportamentali. L'obiettivo è diffondere consapevolezza sia in piazza, sia in ambienti più strutturati, affinché di autismo si parli tutto l'anno.