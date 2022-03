Donna precipita dalla finestra. Chiuso l'infopoint della Green Link

Donna cade dalla finestra. Chiuso l'infopoint della Green Link

Tragedia questa mattina a Bisceglie: per cause ancora tutte da determinare una donna è precipitata dalla finestra intorno alle 10.30 di questa mattina. La vicenda ha coinvolto indirettamente gli uffici dell’infopoint della Green Link di Bisceglie in via Vittorio Veneto che per questa ragione rimangono chiusi nella giornata di oggi.

La società Green Link, che si occupa della gestione del servizio di igiene in città, rende noto che in via del tutto straordinaria, gli uffici restano chiusi al pubblico. Pertanto i cittadini potranno contare sulla ripresa del servizio a partire già da domani. Si conferma, inoltre, che la donna non è dipendente della struttura.

In questi minuti sono arrivati i carabinieri e si è in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e della Polizia locale per i soccorsi ed eventuali rilevamenti, per cui la zona è interdetta. Saranno proprio i carabinieri a ricostruire dinamica e cause dell’accaduto.