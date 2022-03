Allerta meteo gialla per forte vento dalle 12 del 30 marzo per le successive 24 ore

​Sconfitta indolore per il Don Uva ad Alberobello. Salvezza raggiunta

ALBEROBELLO - Zero punti ma salvezza raggiunta per il Don Uva che, al “Scianni Ruggeri”, capitola per 1-0 con l’Arboris Belli, una delle squadre più quotate del girone (seconda in classifica a 52 punti). Gara difficile, ma ben gestita da parte dei biscegliesi