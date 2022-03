Partono i "Dialoghi verdi", rassegna di eco-eventi online e in presenza

«Cose realizzabili immediatamente. Se Angarano e Silvestris non le vogliono, le faremo con Spina»

«Ieri scadevano per i consiglieri comunali i 5 giorni concessi per presentare le proposte al consiglio comunale per le modifiche al documento unico programmatico (DUP 2022-2024) del prossimo triennio di amministrazione comunale presentato da Angarano e la sua Giunta