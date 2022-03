Auto in fiamme sulla Corato-Poggiorsini: era stata rubata a Bisceglie

È risultata rubata nei giorni scorsi a Bisceglie l'auto divorata dalle fiamme questa notte sulla provinciale Corato-Poggiorsini, in agro di Corato. Il veicolo, una Skoda Fabia, è stato dato alle fiamme questa notte intorno alle 3 in un terreno, a ridosso di una quercia. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato, allertati dai carabinieri della stazione di Corato.