​Terze dosi di vaccino anti-covid, Bisceglie seconda nella Bat

ASL BAT

Nella provincia BAT l’89 per cento della popolazione over 5 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino (330.703 cittadini) mentre in 319.274, pari all’86 per cento degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 62 per cento della popolazione ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 229.799 cittadini.

In totale sono 879.776 le dosi somministrate.

Le città con la più elevata percentuale di dosi di richiamo effettuate (terze dosi) sono Trani con il 66% degli aventi diritto, Bisceglie con il 64%, Barletta e Canosa di Puglia con il 63%. Seguono Andria e Margherita di Savoia con il 61%, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia con il 59%. Chiudono Spinazzola e Minervino Murge con il 56% di dosi di richiamo eseguite.