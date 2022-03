​Una spinta digitale per le imprese, se ne discute a Bisceglie

Come muovere i primi passi nel mondo del digital per le imprese? Come rafforzare le conoscenze e gli strumenti a disposizione dando un taglio su misura su ogni singola necessità? Come orientarsi tra piattaforme web ed e-commerce?

Per chiarire questi e tanti altri dubbi si terrà un incontro a Bisceglie il prossimo 7 aprile dalle ore 14.30 nella Sala Riunioni dello Sporting Club a cui interverranno per i saluti iniziali il Presidente dello Sporting Club Antonio Belsito e quello di Leo Carriera. A seguire relazioneranno i Digital Promoter della CCIAA di Bari Anna Strippoli e Vito Macina.

Il mondo del digital dedicato al fare impresa e all’utile strumento dell’e-commerce si è rilevato di vitale importanza per le piccole e medie imprese soprattutto negli ultimi due anni alle prese con la pandemia.

La collaborazione, tra la Confcommercio Bari – BAT e il PID della Camera di Commercio di Bari, nasce per fornire alle imprese tutte le informazioni ed il supporto necessario di conoscenza degli strumenti a disposizione che spaziano prevalentemente tra piattaforme web, e-commerce.

L’incontro è organizzato nell’ambito del Progetto EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione), il Digital Innovation Hub di Confcommercio – Imprese per l’ Italia, ed è riconosciuto e accreditato dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Il corso è gratuito e riservato a numero limitato di partecipanti.

Gli interessati devono inviare una richiesta di partecipazione compilando il seguente link:

https://forms.gle/AfkGDyP84juiswLw7