​Assistenza specialistica per alunni con disabilità: avvio dei servizi aggiuntivi​

L’Ambito Territoriale n.5 Trani-Bisceglie, all'interno del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per l’autonomia e la comunicazione rivolto agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie, gestito dalla Cooperativa Sociale S.A.I.D, presenta i primi servizi aggiuntivi destinati alle famiglie, alle scuole e ai servizi territoriali.

Gli interventi programmati, finalizzati ad offrire servizi di informazione, orientamento e supporto oltre che di rafforzamento della rete per la disabilità, saranno assicurati da professionisti esperti (psicologi, educatori, operatori ABA, ecc.) e spaziano dal segretariato al supporto specialistico:

il Servizio INFOPOINT offre orientamento/accompagnamento ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio a favore delle famiglie degli utenti in carico.

E’ attivo tutti i martedì e i giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la sede del servizio ubicata in Via San Gervasio n. 116 - Trani;

lo SPORTELLO DI SUPPORTO PERSONALE SCOLASTICO offre un servizio informativo e di consulenza per la corretta gestione dei comportamenti-problema degli alunni con disabilità.

Il servizio è attivo presso gli Istituti Scolastici dell’Ambito Trani – Bisceglie tutti i lunedì e i mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 previo appuntamento;

Inoltre, tutti i lunedì e i mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la sede del servizio ubicata in Via San Gervasio n. 116 – Trani, previo appuntamento al seguente numero di cellulare: 389.2446660, sarà possibile fruire, per i genitori ed i minori in carico al Servizio, delle seguenti prestazioni:

PARENT TRAINING percorso di coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo, riabilitativo e psicoterapeutico del minore, per l’acquisizione di abilità ed atteggiamenti di problem solving nella gestione quotidiana e per ridurre il livello di stress genitoriale e familiare;

GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO per una presa in carico globale del care-giver disposto a confrontarsi, acquisendo informazioni utili, con la finalità di aiutare l'altro. Il compito dello psicologo sarà di agevolare lo scambio di ricchezze soggettive e di valorizzare gli aspetti funzionali alla dinamica del gruppo stesso;

SERVIZIO PSICOEDUCATIVO FAMILIARE che offre consulenza finalizzata ad aumentare la consapevolezza dei familiari e/o del minore dei propri bisogni, ridurre l'emotività e le ricadute sulla famiglia, utilizzando specifiche strategie.

La programmazione dei suddetti interventi documenta l’attenzione dell’Ambito territoriale a costruire progetti personalizzati che coinvolgano prioritariamente le famiglie e che assicurino una presa in carico il più possibile qualificata.