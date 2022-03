Incontro sulla vita nascente del Comitato Progetto Uomo

Il Comitato Progetto Uomo, Organizzazione di Volontariato (O.d.V.) per la tutela della vita umana dal suo inizio al termine naturale e della famiglia naturale fondata sul matrimonio, in collaborazione con la storica Confraternita di Santa Maria del Perpetuo Soccorso e Madre della Vita Nascente, organizza la prima edizione dell’Incontro cittadino della vita nascente. L’evento si terrà Domenica 27 marzo 2022 presso la Parrocchia Abbazia Curata di Sant’Adoeno, come momento di celebrazione della maternità e dell’accoglienza dei figli concepiti.

Il programma: ore 17:30, accoglienza dei partecipanti; saluto del Presidente del Comitato Progetto Uomo, Mimmo Quatela; riflessione spirituale dell’abate parroco don Paolo Bassi; testimonianze; distribuzione doni per i bimbi; ore 18:30, saluti finali.

All’iniziativa possono partecipare tutte le gestanti, le mamme e i papà con neonati fino a 12 mesi d’età, residenti nella città di Bisceglie senza alcun limite ISEE. È obbligatorio prenotarsi al 348.04.59.717 entro venerdì 25 marzo 2022.

Il Comitato Progetto Uomo è un’organizzazione di Volontariato (O.d.V.), presente in Città dal giugno 1994, e si pone l’obiettivo di contrastare la cultura dello “scarto” umano e l’uso di pratiche abortive per il controllo delle nascite. Svolge attività assistenziali, sociali e formative per gestanti e famiglie in difficoltà affinché possano accogliere i bambini già chiamati alla vita. Inoltre, il “Comitato Progetto Uomo” O.d.V. sostiene la cultura della vita umana e della famiglia naturale, rivolgendosi a tutte le mamme e i papà senza alcuna distinzione di razza, lingua, religione, nazionalità.