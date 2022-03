Individuati responsabili imbrattamenti, il plauso e ringraziamento del Sindaco Angarano

“Il nostro plauso e ringraziamento, a nome della Comunità, alla Procura della Repubblica di Trani, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bari e ai Carabinieri di Bisceglie, coordinati dal Ten. Paolo Petruccelli, per aver individuato i due responsabili dell’imbrattamento delle mura del sottopassaggio ferroviario e di via padre Kolbe con svastiche e scritte contro il green pass. Indagini puntuali e scrupolose, anche con l’ausilio della videosorveglianza, hanno consentito di venire a capo di un episodio grave che non rispecchiava affatto l’indole civile e rispettosa della nostra Città. Il lavoro degli inquirenti conferma, ancora una volta, attenzione massima al nostro territorio e contribuisce a rafforzare il messaggio che chi infrange le regole non può farla franca. Mi auguro che gli autori di questo gesto possano imparare dall’errore commesso e non ripetere mai più atti simili”.

Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.