​Aumento dei ricoverati covid, slitta la riapertura di cardiologia e pronto soccorso no Covid

Come da programma all’ospedale di Bisceglie sono riprese tutte le attività ambulatoriali e chirurgiche. Tuttavia l’aumento dei casi positivi e dei ricoveri degli ultimi giorni necessita di una maggiore cautela rispetto alla programmata riapertura della pediatria, della cardiologia e del pronto soccorso no Covid programmato per oggi.

Nonostante l’annunciato termine del periodo pandemico al 31 marzo, resta doverosa la massima cautela sulla organizzazione dei percorsi ospedalieri per i pazienti positivi che necessitano di ricovero. Pertanto in base all’andamento della situazione epidemiologica e del numero dei ricoveri di pazienti positivi, si procederà nei prossimi giorni alla ripresa delle attività ordinarie, al momento rinviate.

Lo rende noto la Direzione della Asl Bt.