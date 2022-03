​Identificati gli autori delle scritte "No green Pass" a Bisceglie: due denunciati

Due persone, di cui una minorenne, sono state denunciate dai carabinieri perché ritenute autrici delle scritte no green pass corredate da una svastica comparse sul muro del sottopassaggio della stazione e su un muretto di via padre Kolbe a Bisceglie lo scorso 8 febbraio. Si tratta di un 24enne di origini bielorusse e di un 16enne denunciati in concorso per deturpamento e imbrattamento di cose altrui aggravati dalle palesi finalità discriminatorie. I due sono stati individuati al termine di un’attività d’indagine condotta dai militari, con il coordinamento della procura di Trani e della Procura per i minorenni di Bari, nata in seguito a un controllo di polizia e dalla ispezione dei loro cellulari da cui sono emersi “gravi indizi di colpevolezza”. In casa di uno dei due è stato trovato un foglio con gli stessi “riferimenti discriminatori rivolti contro esponenti del governo”.