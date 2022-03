​Mercato settimanale straordinario domenica 20 marzo

L'Amministrazione Comunale di Bisceglie, accogliendo la richiesta avanzata dalla FIVA Confcommercio di Bisceglie e del Consorzio Mercatincittà, ha autorizzato lo svolgimento del mercato settimanale DOMENICA 20 MARZO 2022 nel quartiere del Seminario.

Tale richiesta fu avanzata dalle Associazioni richiedenti per consentire il recupero del mercato settimanale di Martedì 8/2 u.s. non svoltosi a seguito delle avverse condizioni meteo.