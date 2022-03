​"La carovana dei pacifici" a sostegno dei piccoli ucraini e delle loro famiglie​​

Venerdì 25 marzo 2022, con inizio alle 10:00 in piazza Vittorio Emanuele si svolgerà la manifestazione della pace: "La carovana dei pacifici". La manifestazione vede coinvolti gli alunni delle classi quarte e quinte del 2° C.D Caputi con il coinvolgimento delle relative famiglie che volessero aderirvi.

La "marcia silenziosa" - si legge in una nota diffusa dalla stessa scuola - vuole essere in contrapposizione con gli sbandieramenti ed i cori chiassosi di una società che non si pone in ascolto del forte richiamo d'aiuto dei piccoli ucraini e delle loro famiglie. La manifestazione è stata programmata differenziando i tempi e il messaggio che si vuole trasmettere e adeguandolo all'età dei fruitori. Così, mentre gli alunni più grandi si ritroveranno in piazza, i bambini e le insegnanti delle classi prime, seconde e terze si riuniranno nei rispettivi giardini scolastici dei plessi di appartenenza (Caputi, DTB e Via Fani) per intonare canzoni di pace adeguate alla loro età.

All'evento in piazza Vittorio Emanuele sono stati invitati gli esponenti cittadini dell'Amministrazione Comunale e sarà presente Rosa Siciliano di Mosaico di Pace e Pax Christi di Bisceglie.