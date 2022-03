​Il Generale Preziosa in diretta sul Tg 4 da "Roma Intangibile"

Il Gen. Pasquale Preziosa, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare dal 25 febbraio 2013 al 29 marzo 2016, e dal 2020 Direttore dell’Osservatorio permanente sulla Sicurezza (Eurispes), sarà in diretta giovedì 17 marzo 2022 su Rete 4, per fare il punto circa la grave situazione ucraina. L’intervista col Tg4 delle ore 19:00 sarà trasmessa dalla sede dello storico sodalizio di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie. Il Presidente Pasquale D’Addato, di concerto alle indicazioni del Generale, ha allestito la sede sociale per svolgere l’attività.

Pasquale Preziosa, in una recente intervista, ha dichiarato: «Siamo di fronte a un conflitto asimmetrico. La Russia conta quasi 800 aerei da combattimento. È un conflitto tra Davide e Golia». Preziosa, in collaborazione con Dario Velo, ha già pubblicato il volume La difesa dell'Europa. La nuova difesa europea per le grandi sfide europee (Cacucci, 2019).

Il Presidente Pasquale D'Addato comunica l’appuntamento in diretta nazionale con l’illustre Socio, per l'attualità delle tematiche oggetto della conversazione. Si tratta di un «unico grande evento, a cura del Gen. Pasquale Preziosa, organizzato in Roma Intangibile, che rappresenta un’importante opportunità per il territorio, pullulante di grandi professionisti e grandi uomini», ha dichiarato D’Addato.