​"Spazio Futuro", nuove adesioni al comitato per il programma di Francesco Spina

«Ad una settimana dalla costituzione del comitato “Spazio futuro” che si occuperà della redazione del programma del candidato sindaco Francesco Spina, si registrano nuove adesioni per partecipare al dibattito nelle varie alle aree tematiche in cui è articolato il comitato. Hanno aderito, tra gli altri, l’ing. Carmelo Fuoco , già consigliere comunale e assessore nella precedente amministrazione Spina, l’avv. Maria Giulia Dell’Olio, Marlisa Bombini, Luigina Maggio e Mimmo Valente. Sono intanto in via di definizione gli argomenti che saranno oggetto delle prime iniziative pubbliche di “Spazio futuro”.

Lo rende noto il coordinatore del comitato, il prof. Vito Boccia, che annuncia anche che al momento hanno aderito:

Tonia Spina, Abascià Gianni, Acquaviva Loredana, Albrizio Lalla, Anellino Gerry, Antonino Carmela, Baldini Ada, Berarducci Ninive, Boccasile Rosa, Bombini Grazia, Bruni Massimo, Caprioli Giovanni, Caputi Onofrio, Catalano Mario, Celestino Anna, Cioce Tommaso, Colangelo Nicola, Coppa Francesca, Cuccovillo Massimiliano, Curci Felice, D'Addato Stefania, Dati Amedeo, De Feuids Flavio, Dell’Olio Betty, Dell’Orco Giovanni, Di Clemente Donato, Di Gregorio Angela, Di Leo Marco, Di Liddo Giovanni, Di Maio Ciro, Galantino Dario, Galantino Domenico, Gallo Vincenzo, Gentile Maria Rita, Graziani Alessandra, Mansueto Francesco, Marchesini Sisto, Mastrodonato Rosa, Misino Angelo, Monopoli Natale, Monterisi Renato, Morgigno Angela, Morgigno Carlo, Nacci Francesco, Orsini Mimmo, Parisi Pasquale, Pedone Lucy, Piazzolla Silvia, Pinto Tommaso, Prete Rocco, Preziosa Domenico, Ruggieri Paolo, Salerno Franco, Salerno Mariangela, Sasso Vittoria, Simone Gaetano, Smurro Vincenzo, Spina Mimmo, , Stregapede Giuseppe.

Per adesioni scrivere a: spaziofuturo23@gmail.com