«Non si sposti la localizzazione del nuovo ospedale previsto nel territorio biscegliese». E' l'appello del Consigliere comunale di DifendiAmo Bisceglie, Francesco Spina.

«Con deliberazione di Giunta Regionale del 7 agosto 2012 n . 1725 - racconta Spina, all'epoca dei fatti Sindaco di Bisceglie - fu approvata la costruzione del nuovo grande ospedale del nord barese nella città di Bisceglie, lungo la 16 bis a confine con Molfetta. L’anno scorso il consigliere regionale di Bisceglie Francesco La Notte ha opportunamente chiesto un’audizione per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto, individuando le risorse per la realizzazione dell’ospedale.

Nei giorni scorsi, durante un’altra audizione regionale, sarebbe emersa, alla presenza del sindaco Angarano e del sindaco di Molfetta Minervini, una difficoltà tecnica per realizzare il nuovo ospedale nella zona localizzata dai sindaci e dalla Regione nel 2012. Durante lo scorso consiglio comunale ho chiesto al sindaco di relazionare subito al consiglio comunale su quello che sta avvenendo, così come avevo fatto io stesso da sindaco chiedendo il mandato unanime del consiglio comunale.

Spero che Angarano non si faccia abbacinare da generiche considerazioni tecniche per subire lo “scippo” della localizzazione che, con mesi di duro lavoro e sacrifici, ero riuscito a far portare nel nostro territorio, in una zona baricentrica e ottimale per rendere un servizio efficiente a tutto il territorio del nord barese. Non esistono questioni tecniche insormontabili (con adeguate misure progettuali tutto è superabile) e la localizzazione non deve essere spostata di un metro!

Si faccia subito un consiglio comunale coinvolgendo anche il consigliere regionale di Bisceglie e gli altri consiglieri regionali eletti su questo territorio. Non possiamo permetterci che della debolezza politica-amministrativa dimostrata finora da questa amministrazione comunale possano approfittare altre realtà per frustrare il duro lavoro realizzato della mia amministrazione o, peggio, vengano distolti i fondi individuati per altri progetti. Angarano accetti i consigli di chi ha più esperienza di queste vicende e non faccia come sempre di testa sua creando pasticci a danno dei biscegliesi e frustrando il lavoro duro degli anni in cui a Bisceglie si concentravano risorse e progetti straordinari».