Sono due anni dal primo lockdown, da quando cioè il mondo intero conobbe la furia di un virus che ha mietuto milioni di vittime. Era il 9 marzo del 2020 quando l’Italia intera si è chiusa in casa per oltre tre mesi. È ancora vivo nella memoria il ricordo delle città deserte e delle forze dell’ordine ad ogni angolo di strada a controllare i permessi di uscita e di entrata nelle città. In questa occasione Tele Dehon (canale 18 e 518 in hd del digitale terrestre) sabato alle 14.45 propone un approfondimento sulla situazione pandemica attuale con il noto infettivologo biscegliese dr. Tommaso Fontana.