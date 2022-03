Aperitivi musicali a Santa Margherita, si parte domenica 13 marzo

Aperitivo e buona musica presso la Chiesa di Santa Margherita: è questa la proposta di Associazione 21 e Alterazioni, realtà impegnate rispettivamente nella valorizzazione dei beni culturali della città e nella promozione della musica in contesti scolastici ed extrascolastici. Si parte domenica 13 marzo dalle 11:30 con il concerto per chitarra di Leonardo Lospalluti e si procede fino a giugno con un concerto ogni seconda domenica del mese. A chiudere la rassegna “Suoni di Primavera”, dopo le esibizioni di AlterAzioni String Ensemble e dell’Ensemble d’Archi del Liceo Musicale di Venosa, sarà concerto jazz con il DaTrio, domenica 12 giugno.

“Un modo diverso di vivere la cultura, la storia e la bellezza - spiegano Clelia Sguera di Alterazioni e Iride Valente di Associazione 21. Apriamo le porte di Santa Margherita, bene FAI e vero e proprio tesoro nel cuore della nostra Bisceglie, per l’aperitivo domenicale, una location d’eccezione dove ascoltare buona musica e incontrarsi”. Si tratta infatti di musica per tutti i gusti e per tutte le età con la possibilità di visitare la Chiesa costruita dalla famiglia Falconi nel XII secolo. “Il primo – continua Clielia Sguera - è dedicato alla chitarra e vuole essere un omaggio alla città con un concerto dedicato allo strumento che ha contribuito a farne conoscere il nome nel mondo attraverso l’opera e la fama di Mauro Giuliani”.

L’iniziativa è un altro tassello del progetto di valorizzazione della Chiesa di Santa Margherita, messo in campo da Associazione 21 insieme al FAI: “Ogni domenica assistiamo alla meraviglia di tanti visitatori e turisti davanti alle tombe dei Falconi, alla grande margherita scolpita sul pavimento della chiesa, alla pietra bianca che resiste e sfida il tempo dal 1197. Fare musica in un luogo così bello è un regalo che vogliamo fare a noi stessi e a tutti coloro che incontreremo in questi aperitivi domenicali”, conclude Iride Valente.

L’accesso all’iniziativa “Aperitivi musicali a Santa Margherita” è libero, nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione 21 e l’Associazione Alterazioni sui canali social e ai numeri 3402966475 e 3476581043.