I Consulenti del lavoro della Bat pronti ad aiutare i profughi ucraini

Assistenza nel lavoro e nell’attività amministrativa di gestione dei permessi di soggiorno: è l’aiuto che i consulenti del lavoro della provincia BAT sono pronti ad offrire agli ucraini che fuggono dal conflitto e che arrivano in Italia.

“Permanere in un suolo straniero comporta anche esigenze lavorative – ha dichiarato la presidente dell’Ordine provinciale, Angela Losito – e noi saremo disponibili a fornire supporto alle persone nella nostra sede di Trani, chiaramente rispettando il carattere di sussidiarietà rispetto al sistema pubblico”. L’Ordine della BAT sostiene che darà assistenza per i rapporti professionali che potranno determinarsi.

“Nel momento in cui saranno potenzialmente avviabili al lavoro, saranno supportati attraverso le Prefetture e i centri per l’impiego: noi proveremo a inserirli e integrarli nelle imprese del territorio”. “Il supporto che offriamo – ha ribadito la presidente - può sembrare secondario ma è utile per le persone che affronteranno una permanenza, seppure temporanea, nel nostro Paese e, quindi, difficoltà nei rapporti con la burocrazia”. “Mi auguro che le aziende che ricorreranno a questa manodopera non ne approfittino e sfruttino le sofferenze degli ucraini e il loro stato di disagio: vogliamo che ci sia legalità in ogni fase dell’accoglienza” - ha concluso la presidente.