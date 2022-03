​Caso cimitero, Spina: «Brava la D'Urso a concedere il bis. Situazione insostenibile»

«Complimenti a Barbara D’Urso e alla sua trasmissione di Canale 5. Dopo anni di silenzio, in cui molti si sono affannati (personalmente ho presentato tre interrogazioni consiliari in questi 4 anni di opposizione) a ricordare al sindaco e all’amministrazione lo stato di degrado, l’assenza di personale e gli errori nell’appalto accertati peraltro dall’Autorita’ Anticorruzione Nazionale (Anac), finalmente il il muro di gomma e di silenzio che copriva il cimitero comunale di Bisceglie sta crollando».

Così il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina sulla vicenda dei loculi del cimitero che anche ieri è stata oggetto di attenzione della trasmissione televisiva di Canale 5, "Pomeriggio 5", condotta da Barbara D'Urso. E lo stesso Spina è stato immortalato in una immagine che lo ritraeva proprio accanto al titolo pubblicato da BisceglieLive.it "Caso Cimitero, Spina: Barbara D'Urso ha fatto il miracolo".

«Ora - aggiunge Spina - gli organi competenti potranno accertare di chi è la colpa e le eventuali responsabilità di questa situazione, ma tocca all’amministrazione intervenire subito perché non è possibile: 1) che il cimitero di Bisceglie sia in quelle pericolose condizioni igienico-sanitarie nonostante che se ne parli in tutta Italia da giorni; 2) che la variante urbanistica di ampliamento del cimitero, in questa situazione di emergenza, sia stata tenuta ferma in un cassetto per 3 mesi e pubblicata solo dopo la trasmissione della D’Urso, che ha fatto davvero un piccolo miracolo come è stato da me dichiarato e riportato in un mio comunicato ripreso oggi da canale 5».