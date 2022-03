Verso le Amministrative, nasce "Spazio Futuro"

Si è costituito il comitato “Spazio futuro” per elaborare e predisporre il programma amministrativo che sarà presentato dalla coalizione a sostegno del candidato Sindaco Francesco Spina. «Il comitato - si legge in una nota - ha già registrato l’adesione di alcuni rappresentanti delle liste che ad oggi compongono la coalizione ma è aperto alla partecipazione e ai contributi di cittadini espressione di gruppi civici e politici che intendono dare il proprio contributo di idee per il rilancio della città di Bisceglie nei prossimi anni.

“Spazio futuro” - prosegue la nota - rappresenta il luogo reale e virtuale in cui potranno confrontarsi buone idee e proposte attraverso diversi canali di comunicazione e potrà avvalersi, in un’ottica di coinvolgimento delle filiera istituzionale, del prezioso contributo del consigliere regionale Francesco La Notte, per giungere ad una efficace sintesi programmatica su cui fondare lo sviluppo e la coesione sociale di Bisceglie».

Al comitato, coordinato dal prof. Vito Boccia, hanno aderito:

Tonia Spina, Abascià Gianni, Acquaviva Loredana, Albrizio Lalla, Anellino Gerry, Antonino Carmela, Baldini Ada, Berarducci Ninive, Boccasile Rosa, Bombini Grazia, Bruni Massimo, Caprioli Giovanni, Caputi Onofrio, Catalano Mario, Celestino Anna, Cioce Tommaso, Colangelo Nicola, Coppa Francesca, Cuccovillo Massimiliano, Curci Felice, D'Addato Stefania, Dati Amedeo, De Feuids Flavio, Dell’Olio Betty, Dell’Orco Giovanni, Di Clemente Donato, Di Gregorio Angela, Di Leo Marco, Di Liddo Giovanni, Di Maio Ciro, Galantino Dario, Galantino Domenico, Gallo Vincenzo, Gentile Maria Rita, Graziani Alessandra, Mansueto Francesco, Marchesini Sisto, Mastrodonato Rosa, Misino Angelo, Monopoli Natale, Monterisi Renato, Morgigno Angela, Morgigno Carlo, Nacci Francesco, Orsini Mimmo, Parisi Pasquale, Pedone Lucy, Piazzolla Silvia, Pinto Tommaso, Prete Rocco, Preziosa Domenico, Ruggieri Paolo, Salerno Franco, Salerno Mariangela, Sasso Vittoria, Simone Gaetano, Smurro Vincenzo, Spina Mimmo, , Stregapede Giuseppe.

Vista la ampia partecipazione al comitato, i partecipanti si confronteranno su diverse aree tematiche.

“Spazio futuro – ha dichiarato l’avv. Francesco Spina - vuole essere uno spazio di incontro e confronto aperto ai cittadini che intendono contribuire a far ripartire Bisceglie scrivendo insieme a noi un programma rispondente ai bisogni concreti della comunità biscegliese”

Per adesioni e proposte: spaziofuturo23@gmail.com