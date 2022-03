Caso Cimitero, Spina: «Barbara d'Urso ha fatto il miracolo»

«Il primo miracolo di Barbara D’Urso sul cimitero comunale: il giallo diventa più intrigante. Solo dopo la trasmissione di Barbara D’Urso, miracolosamente, la deliberazione di ampliamento dell’area cimiteriale, tenuta nascosta nel cassetto dal giorno della sua adozione, il 27 dicembre, è stata pubblicata per le osservazioni il 4 marzo. Era urgente, fu portata in consiglio a fine d’anno con urgenza, ma in piena emergenza loculi qualcuno l’ha tenuta bloccata fino all’interessamento di canale 5. È’ il momento che qualcuno intervenga per tutelare i cittadini. Il “sistema Angarano” sta facendo affondare la città in un mare di illegalità e di opacità amministrativa.

Così Francesco Spina, Consigliere comunale di DifendiAmo Bisceglie in merito alla vicenda della trasmissione di Canale 5 che si è occupata del caso Bisceglie.