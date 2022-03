«Centro Sinistra compatto alle amministrative 2023. "Con" Bisceglie sposa il progetto del Pd»

«Quello che stiamo vivendo è un momento storico delicato in cui la cooperazione più che la divisione ci appare fondamentale alla sopravvivenza e ricostruzione del paese».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal gruppo "Con" sottoscritto della coordinatrice cittadina Natalina Evangelista, che a livello regionale è nella coalizione che sostiene Michele Emiliano.

«Il movimento politico "CON" - prosegue la nota - sin dalla sua nascita si è fatto promotore di un modo di vivere la politica non come mezzo il cui unico fine è l'individualismo, ma come strumento necessario per costruire insieme responsabilmente il futuro. Noi di CON Bisceglie crediamo che una politica basata su "bande rivali" ingessi il processo evolutivo della città su una visione a breve tempo scoraggiando oltremodo la partecipazione dei cittadini creando divisioni e scontento. Siamo convinti che occorra, oggi più che mai, per poter cogliere al meglio tutte le occasioni che ci sono e che verranno, una politica gentile ma anche coraggiosa, aperta al confronto ma unitaria, che sappia proporsi senza imporsi; ma soprattutto una politica che sappia mettere da parte i personalismi per poter meglio cogliere i bisogni della cittadinanza e individuare le strategie migliori per dare risposte alle istanze del territorio. Con queste convinzioni condividiamo e sosteniamo il progetto di coalizione delle forze politiche di centro sinistra della città accogliendo positivamente la proposta del candidato sindaco avanzata dal PD così come anche la sua apertura al confronto».