Calano i ricoveri covid a Bisceglie, ecco quando riaprono i reparti

Considerato l’attuale costante miglioramento dell’andamento epidemiologico rispetto ai casi positivi al Covid 19, così come annunciato nei giorni scorsi, la Direzione Generale della Asl Bt - in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio - ha definito il cronoprogramma di riapertura delle normali attività assistenziali del presidio ospedaliero di Bisceglie.

Questo il calendario delle riaperture:

- dal 10 marzo riapertura della UO di Chirurgia con ricoveri in elezione e trattamento delle emergenze tempo dipendenti e salvavita con contestuale attivazione del Blocco Operatorio non covid;

- dal 15 marzo riprogrammazione delle attività ambulatoriali di Cardiologia, Pediatria, Chirurgia generale, Terapia del Dolore, Ortopedia, Radiologia e TC screening mammografico;

- dal 21 marzo ripresa dei ricoveri pediatrici e cardiologici.

Contestualmente al riavvio delle attività ordinarie come indicato, vi sarà l’attivazione del doppio percorso del Pronto Soccorso con separazione per no covid e covid. Allo stato, inoltre, si precisa che per la gestione dei pazienti covid, fatte salvo ulteriori future modifiche o integrazioni in base all’andamento della situazione epidemiologica, permangono attivi 18 posti letto della UOC Malattie Infettive (8 di subintensiva e 10 ordinari) e 18 posti letto di Medicina. Con il progressivo decremento dei ricoveri, infine, è anche in programma - con una data da stabilire nelle prossime settimane - anche la ripresa delle normali attività di Medicina Interna no covid.