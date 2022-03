Da Bisceglie un solo grido: Pace per l'Ucraina Copyright: BisceglieLive.it

Erano in tanti ieri sera in piazza Vittorio Emanuele II, lato Palazzuolo, a manifestare il proprio desiderio di pace in Ucraina. L’iniziativa è stata dell’Amministrazione comunale insieme alla Rete della Pace e dei Diritti e numerose realtà associative, alle scuole, ai sindacati e alla Zona Pastorale di Bisceglie.

«Non possiamo restare indifferenti – ha detto il Sindaco Angelantonio Angarano - dinanzi alla bruttura della guerra, alle immagini sconfortanti che ci giungono dall’Ucraina, alla sofferenza e alla disperazione che l’invasione militare russa sta provocando nella popolazione».

Hanno aderito:

Caritas Bisceglie