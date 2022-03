«Criticità tecnica sul nuovo ospedale Bari Nord in territorio Bisceglie-Molfetta. Vigiliamo»

«Durante un incontro del gruppo PD regionale con l'assessore Palese è emersa una criticità tecnica riguardante il nuovo ospedale Bari Nord in territorio Bisceglie-Molfetta. Il PD di Bisceglie chiede chiarezza e lancia un appello alle istituzioni ad ogni livello ed in particolare ai consiglieri regionali del territorio della nostra provincia affinché vigilino nella soluzione tecnica per il bene della nostra comunità».

E' quanto si legge nella nota a firma di Bartolo Sasso, Segretario cittadino del Partito democratico.