Utenze non domestiche di Bisceglie, al via il 4 marzo i controlli dei rifiuti

Dopo gli ottimi risultati conseguiti con le utenze domestiche, Green Link, l’azienda che gestisce il servizio di Igiene pubblica a Bisceglie, punta la sua attenzione su quelle non domestiche. Si tratta degli esercizi commerciali, i ristoranti, le pizzerie, i pub e le aziende che insistono sul territorio comunale. Il problema è sempre quello di migliorare la qualità e la precisione del conferimento dei rifiuti.

L’operazione partirà da venerdì 4 marzo ed è organizzata in piena collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’ausilio della Polizia Locale. Per due giorni alla settimana, sino a fine aprile, verranno controllati i rifiuti conferiti dagli esercizi commerciali e dalle aziende presenti in città. Il compito sarà affidato ad alcune squadre di dipendenti della Green Link che controlleranno i rifiuti muniti di bollini che, in caso di conferimento errato, saranno applicati sui mastelli (unica modalità possibile di conferimento per questa tipologia di utenze) con l’indicazione del problema. Gli adesivi, infatti, riportano tutti i possibili errori: mancato utilizzo dei mastelli; mancato rispetto del calendario di zona; mancata separazione dei rifiuti riciclabili; mancato rispetto degli orari di conferimento. Al termine del controllo, in caso di esito negativo, saranno barrate una o più motivazioni. Il passaggio successivo è quello del confronto con i responsabili del conferimento. A loro saranno fornite tutte le delucidazioni possibili, chiarendo le eventuali criticità.

La Green Link ha anche investito nella realizzazione di una App, che porta il nome dell’azienda, che può aiutare a risolvere qualunque dubbio dell’utente. Per i più recalcitranti, non resta che la strada della sanzione. Infatti, dopo aver tentato ogni mediazione possibile, gli incaricati del servizio saranno autorizzati a chiamare la Polizia Locale per sanzionare i comportamenti consapevolmente errati.

L’ambiente è di tutti e ciascuno deve fare la sua parte per tutelare la salute e l’igiene della città.