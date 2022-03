​Il calendario degli hub vaccinali della Bat per tutto il mese di marzo

Di seguito il calendario, in vigore da oggi e valido per tutto il mese di marzo, con orari e giorni settimanali di apertura degli hub vaccinali presenti nelle dieci città della provincia BAT.



ANDRIA

Aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30.



BARLETTA – le modifiche saranno attive a partire da lunedì 7 marzo

Aperto lunedì dalle ore 9 alle ore 12:30, mercoledì dalle ore 9 alle ore 12:30 e giovedì dalle 15:30 alle ore 18.



TRANI – le modifiche saranno attive a partire da lunedì 7 marzo

Aperto lunedì dalle ore 9 alle ore 12:30, mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 e giovedì dalle 15:30 alle ore 18.



BISCEGLIE

Aperto lunedì dalle ore 9 alle ore 12:30, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.



CANOSA DI PUGLIA

Aperto mercoledì dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18.



MARGHERITA DI SAVOIA

Aperto martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18.



MINERVINO MURGE

Aperto sabato 12 marzo e sabato 26 marzo dalle ore 9 alle ore 12:30.



SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Aperto martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18.



SPINAZZOLA

Aperto domenica 13 marzo e domenica 27 marzo dalle ore 9 alle ore 12:30.



TRINITAPOLI

Aperto martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18.



Si ricorda, inoltre, che la Asl Bt ha organizzato due giornate di open day per la somministrazione di vaccino Novavax ai cittadini di età superiore ai 18 anni.

Gli hub vaccinali di Andria, Barletta, Bisceglie e Trani saranno attivi il 3 e il 5 marzo dalle 9 alle 12,30. Potranno accedervi tutti i cittadini residenti nella provincia Bat.



Si precisa, infine, che chi ha già effettuato una prenotazione nelle giornate di chiusura degli hub nel mese di marzo sarà richiamato e ricollocato nelle giornate di apertura oppure, in caso di difficoltà a spostare la data di prenotazione, i cittadini potranno recarsi liberamente agli hub vaccinali nelle giornate di apertura indicate.