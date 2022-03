​«L’Udc si organizza decidendo di ripartire dalla Cultura»

Il segretario provinciale dell’UDC Giuseppe Stregapede ha nominato Coordinatrice cittadina dell’Udc la professionista Loredana Acquaviva, attuale presidente della Consulta comunale e già assessore alla Cultura del Comune di Bisceglie.

«L’Udc di Bisceglie - si legge nella nota a firma dello stesso Giuseppe Stregapede -, inoltre, ritiene che in questo complesso contesto socio-economico della città di Bisceglie occorra contribuire alla costruzione di un solido e duraturo progetto di governo cittadino, per il rilancio della città. Pertanto, si è deciso di aderire alla larga coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Spina, che garantisce la giusta passione politica e la necessaria esperienza amministrativa per dare certezze di sviluppo e crescita alla comunità biscegliese nei prossimi anni».